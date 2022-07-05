Bu şerit yangınlara geçit vermiyor Yangın şeridi orman, emniyet kemeri insan hayatı kurtarıyor Marmaris Hisarönü bölgesi Gökova körfezine bakan sırtlarındaki yangın emniyet şeridi 25 yıl önce çıkan yangına geçit vermezken, bu yıl da ters istikamette çıkan yangında alevlere set oldu

Orman yangınlarıyla mücadelede alevlerin önünün kesilmesi ve yangının kontrol altına alınmasında yangın emniyet şeritleri büyük önem taşıyor. Orman içlerine özellikle kırık arazi yapısına sahip ormanlık alanlarda sırt hatlarına oluşturulan yangın emniyet şeritleri yangınlarda alevlerin önünün kesildiği hatlar oluyor.

Marmaris’te 21 Haziran’da Bördübet Yedi Adalar bölgesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınma çalışmalarında yangın emniyet şeritleri kara ekipleri için adeta can simidi oldu. Alevlerin önü yangın emniyet şeritlerinde kesilerek yangının kuzeye Gökova körfezine yayılması engellendi.

Yangın emniyet şeritlerinden birisi 25 yıl önce olduğu gibi son yaşanan yangında da alevlere set oldu. 11 Ağustos 1997 tarihinde Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Gökova Körfezi Tuzla Koyunda orman yangını çıktı. 3 gün süren söndürme çalışmaları sonunda yangın 14 Ağustos 1997 günü kontrol altına alındı. Yangının batı hattı Okluk Koyu bölgesi ve Malderesi hattında önü kesildi. Güney hattı ise Hisarönü bölgesine bakan sırtlarda alevlerin önü kesilmişti. 25 yıl önce 1997 Ağustos ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 2 bin hektar alan yanmıştı.

Marmaris’te Hisarönü bölgesiyle Gökova Körfezi sırtlarında bulunan yangın emniyet şeridi 25 yıl önce Tuzla Koyunda çıkan orman yangınında alevlerin güneye Datça yolu tarafına geçmesini engellemişti. Aynı yangın emniyet şeridi 25 yıl sonra bu sefer Güney batı hattından Bördübet tarafından gelen alevlerin önünün kesildiği hat oldu.

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