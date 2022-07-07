Marmaris Belediyesi 9 günlük tatile hazır

Marmaris Belediyesi'nin tüm birimleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Misafirlerimizden dünyanın incisi Marmaris’in tadını çıkarırken özellikle temizlik konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.



Yaz sezonu nedeniyle yoğunluğun başladığı Marmaris, 9 günlük bayram tatiline hazırlanıyor. Hem Marmaris sakinlerinin hem de tatile gelen vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını sürdüren Marmaris Belediyesi, 9 gün boyunca nöbetçi birimleriyle hizmete devam edecek. Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli 7/24 görev başında olacak.



Bayram hazırlığına günler öncesinden başlayan Fen İşleri, Temizlik, Park Bahçeler, Destek ekipler ilçe genelinde temizlik, yeşil alan peyzajı, ağaç budaması, kent mobilyalarının eklenmesi ve mevcutların tamiri, üst yapı yenilemesi gibi çalışmalar gerçekleştirdi. Zabıta müdürlüğü de bayram öncesi çalışmalarını hızlandırdı.



Geçen yıl ve iki hafta önce meydana gelen yangın felaketleriyle sarsılan Marmaris’te bayramda daha da fazla turist beklediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Dünyanın sayılı turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris, her ne olursa olsun güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Misafirlerimizi yine keyifli, eğlenceli, denizin güneşin ve doğanın tadını çıkarabilecekleri bir tatil bekliyor” dedi.

“Zaten yaz sezonu nedeniyle yoğun olarak çalışan ekiplerimiz bayrama dair hazırlıklarını tamamladı” diyen Oktay, herkesten özellikle çevre temizliği ile ilgili duyarlı olunmasını istedi. Belediye Başkanı Oktay, “Yaşadığımız yangınlar bize doğanın önemini çok acı bir biçimde bir kez daha gösterdi. Bu nedenle vatandaşlarımızdan isteğimiz özellikle temizlik konusunda bize yardımcı olmaları. Sahillerimizin, seyir tepelerimizin, ormanlarımızın, denizlerimizin temizliği konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.



Fen, Destek, Park ve Bahçeler ekipleri 9 gün boyunca nöbetçi sistemiyle çalışırken; Temizlik ve Zabıta müdürlüğü ekipleri de vardiya halinde 7/24 görev başında olacak. Vatandaşlar bayram boyunca bir olumsuzluk durumunda 153, 0 252 412 10 05 ve 0 850 888 48 48 numaralı telefondan belediye ekiplerine ulaşabilecek.

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