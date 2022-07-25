Muğla’da evinin önünde ölü bulundu

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Gülağzı Mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Ünal Kürşad evinin önünde oğlu tarafından ölü olarak bulundu.



Olay gece saatlerinde Menteşe ilçesi Gülağzı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Ünal Kürşad'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Ünal Kürşad'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Kürşad'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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