670 kilometre yolda yakalanmadılar, Muğla’da yakalandılar Muğla’nın Menteşe ilçesinde dün gece polisin takibindeki 5 adet kapalı kasa minibüste 111 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı.

Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe Otogar kavşağında durdurulan araçlarda ve kaçan iki araçta toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul’dan yola çıktıkları belirlenen ve 670 kilometre yol kat eden düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsler ile ilgili yapılan analiz çalışmalarında; 5 adet 34 plakalı kapalı kasa ticari araçların düzensiz göçmen taşıdığı, başka bir 34 plakalı aracında öncülük yaptığının değerlendirilmesi üzerine araçlar Muğla otogar kavşağında kontrollü şekilde aracın önü kesilerek durduruldu. İki araç içerisinde şüpheli Y.B A.A, Y.A, A.M ve çok sayıda düzensiz göçmen kontrol altına alındı.

Minibüslerden birisi Aydın Kontrol noktayı geçtikten sonra polis ekipleri fark edince ormanlık alana araçtaki düzensiz göçmenleri bırakarak kaçtı. Araçlardan biri ve araç ve sürücüsü R.A Bayır mahallesinde jandarma görevlilerince, diğer araç ve sürücüsü F.Y ise Aydın Çine ilçesinde yakalandı.

Düzensiz göçmen kaçakçılığı olayında toplamda, bir Suriye, 2 İran ve 108 Afganistan uyruklu toplam 111 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemleri ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği açıklanırken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri ise mevcutlu olarak savcılığa sevk edilecek.

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