Datça açıklarında, 67 kaçak göçmen kurtarıldı

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Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında can salları içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, üç ayrı can salı içindeki 67 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler arasında, ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan bir kişi ise ekiplerce yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-08-29 21:18:28



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