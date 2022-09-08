Fethiyespor'da Nurettin üzdü

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da sakatlık yaşayan sol kanat Nurettin Çakır'dan kötü haber geldi. Lacivert-beyazlıların iç sahada 1-0 kazandığı Silahtaroğlu Van Spor FK maçının 35'inci dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Sezonu erken kapatan Nurettin, geçen sezon 3'üncü Lig'de attığı 21 golle Fethiyespor'u 2'nci Lig'e taşıyan isimlerin başında gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nurettin Çakır'ın Van Spor müsabakasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrasında yapılan tetkiklerinde ön çapraz bağlarında kopuk tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aramıza daha güçlü dönmen dileğiyle Nurettin Çakır" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-09-08 10:28:55



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