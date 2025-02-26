Muhtar, köyüne çocuklar için kızak pisti yaptı

17 yaşındaki Yusuf Aygün, köyde zamanının büyük kısmını artık kızak pistinde geçirdiğini belirterek, "Evde teknolojik aletlerle vakit geçirmek yerine burada geçirdiğim vakit benim için daha değerli ve eğlenceli. Muhtarımız iyi ki böyle bir şey düşünmüş" ifadelerini kullandı.