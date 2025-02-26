Yapılan çalışma çayın mucizevi etkisini ortaya çıkardı! Suyu temizleyen doğal bir filtreymiş!

İçme suyundaki ağır metallerin insan sağlığına zarar verdiği biliniyor. Ancak, yeni bir bilimsel araştırma, günlük hayatta farkında olmadan bu riskleri azaltabileceğimizi ortaya koydu. Çay demlemek, sudaki kurşun ve kadmiyumu önemli ölçekte azaltabiliyor. Detaylar haberimizin devamında...

ÇAYIN SİHİRLİ ETKİSİ: SUYU TEMİZLEYEN DOĞAL BİR FİLTRE

Son araştırmalar, günlük olarak tüketilen çayın yalnızca lezzetli bir içecek olmanın ötesinde, suyu arıtma gücüne de sahip olduğunu ortaya koyuyor. Northwestern Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma, çay demlemenin sudaki ağır metalleri, özellikle de kurşun ve kadmiyumu azaltabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, ağır metal iyonlarının çay yapraklarının yüzeyine tutunarak suda kalmadığını ve demleme sürecinin sonunda bu zararlı maddelerin atıldığını belirledi.

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ÇAY YAPRAKLARI AĞİR METALLERİ NASIL TUTUYOR?

Araştırmaya göre, çay yaprakları yüksek aktif yüzey alanına sahip olması sayesinde, ağır metal iyonlarını yüzeyinde tutabiliyor. Bu yüzey alanı, çayın aromatik bileşenlerini suya hızlıca bırakmasına yardımcı olan özelliklerinden biri. Araştırmacılar, bu yüksek yüzey alanı sayesinde çay yapraklarının ağır metalleri sudan etkili bir şekilde temizleyebildiğini ortaya koydu.

FARKLI ÇAY TÜRLERİ VE DEMLEME YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ

Araştırmacılar, farklı çay türlerinin ve demleme yöntemlerinin ağır metal adsorpsiyonu üzerindeki etkisini inceledi. Siyah, yeşil, oolong ve beyaz çayların yanı sıra bitki çaylarından papatya ve rooibos da test edildi. Çayların lös yaprak ya da poşet çay olarak kullanılmasının da bir fark yaratıp yaratmadığı araştırıldı.

Deneylerde, çay yaprakları önceden belirlenmiş miktarlarda kurşun, krom, bakır, çinko ve kadmiyum içeren suya eklendi. İçme suyuna en fazla zararlı etkiye sahip olan kurşun ve kadmiyumun, çay yaprakları tarafından daha fazla tutulduğu gözlemlendi.

HANGİ ÇAY TÜRÜ DAHA ETKİLİ?

Araştırmacılar, çay türü ve öğütme derecesinin, metal iyonlarını adsorbe etme kapasitesinde kısmen etkili olduğunu belirledi. İnce öğütülmüş siyah çay yaprakları, tam yapraklara göre biraz daha fazla ağır metal adsorbe etti. Bunun temel nedeni, ince öğütülmüş çayların daha büyük bir yüzey alanı sunması.

POŞET ÇAYLARDA HANGİ MALZEME TERCİH EDİLMELİ?

Araştırma, poşet çayların malzemelerinin de adsorpsiyon kapasitesini etkilediğini gösterdi. Pamuk ve naylon poşet çaylar, metal iyonlarını adsorbe etme konusunda oldukça zayıf kalırken, selüloz bazlı poşet çaylar çok daha etkili bir filtreleme sundu. Naylon poşet çayların mikroplastik salınımı yaptığı da biliniyor, bu nedenle selüloz bazlı çay poşetleri hem daha çevreci hem de daha etkili bir seçenek olabilir.