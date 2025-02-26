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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum haberleri: Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!

        Çorum'da, 26 yaşındaki İsmail Kürşat Özbüğrü evinde ölü bulundu, kendisine misafirliğe gelen ve yarı baygın bulunan 31 yaşındaki arkadaşı M.D. gözaltına alındı. Özbüğrü'nün ölüm nedeninin otopsiyle saptanacağı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:23
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        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
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        Çorum'da olay, dün saat 23.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Kürşat Özbüğrü’den (26) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        POLİS VE SAĞLIK EKİBİ EVE GİRDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine Özbüğrü’nün evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açmasıyla polis ve sağlık ekipleri eve girdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekipler, İsmail Kürşat Özbüğrü’yü hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, Özbüğrü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        BAYGIN MİSAFİR GÖZALTINDA

        Aynı evde yarı baygın halde bulunan arkadaşı M.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı çalışma yaptı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        İsmail Kürşat Özbüğrü’nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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