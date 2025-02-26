Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
Çorum'da, 26 yaşındaki İsmail Kürşat Özbüğrü evinde ölü bulundu, kendisine misafirliğe gelen ve yarı baygın bulunan 31 yaşındaki arkadaşı M.D. gözaltına alındı. Özbüğrü'nün ölüm nedeninin otopsiyle saptanacağı öğrenildi
Çorum'da olay, dün saat 23.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Kürşat Özbüğrü’den (26) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ EVE GİRDİ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine Özbüğrü’nün evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı açmasıyla polis ve sağlık ekipleri eve girdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekipler, İsmail Kürşat Özbüğrü’yü hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde, Özbüğrü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
BAYGIN MİSAFİR GÖZALTINDA
Aynı evde yarı baygın halde bulunan arkadaşı M.D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı çalışma yaptı.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
İsmail Kürşat Özbüğrü’nün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.