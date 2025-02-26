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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne yazı

        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi. Söz konusu yazıda hakkında soruşturmanın devam ettiği diplomanın halen kullanılmaya devam ettiği belirtilerek gerekli işlemlerin yapılması istendi. Yazıda ayrıca aynı dönemde benzer şekilde yatay geçiş yapanlar hakkında da aynı işlemlerin uygulanması istendi

        Giriş: 26.02.2025 - 10:13 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:15
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        Savcılıktan İÜ'ye 'diploma' yazısı
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ‘sahte diploma’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilmişti.

        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama Haberi Görüntüle

        Ekrem İmamoğlu'nun avukatları da YÖK kararının İmamoğlu'nun mezun olmasından 2 yıl sonra yürürlüğe girdiğini ve o dönem yatay geçiş şartlarını karşıladığını savunan belgeleri açıklamıştı.

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        Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi’ne bir yazı gönderdi.

        Söz konusu yazıda savcılığın iddialara konu olan diplomanın halen Yüksek Seçim Kurulu gibi makamlarca kullanılmaya devam ettiği belirtilerek diplomanın dayanak gösterildiği işlerin hukuka aykırı olabileceği, bu nedenle gerekli işlemleri yapılması gerektiği istendi.

        Üniversiteden idari soruşturma başlatılmasını isteyen savcılık yazısında İmamoğlu’nun öğrenim belgeleri, 12 Eylül 1990 tarihindeki yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti de talep edildi.

        AYNI DURUMDAKİ KİŞİLERE DE İŞLEM

        Savcılık ayrıca aynı dönemde usule uygun olmayan şekilde yatay geçiş yaptığı öne sürülen ve çeşitli mecralarda sayısının 51 olduğu ifade edilen kişiler hakkında da aynı işlemlerin yapılmasını istedi.

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