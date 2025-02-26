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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk ve Mourinho'yu bekleyen olası cezalar! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk ve Mourinho'yu bekleyen olası cezalar!

        Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın teknik direktörleri Okan Buruk ve Jose Mourinho, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disiplin Kurulu'nun cezaları yarın açıklaması bekleniyor. Peki, Okan Buruk ve Jose Mourinho'yu nasıl cezalar bekliyor. İşte Futbol Disiplin Talimatı'na göre iki teknik adamı bekleyen olası cezalar...

        Giriş: 26.02.2025 - 10:40 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:52
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        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        TFF'nin resmi sitesinde yer alan sevk kararlarına göre; Portekizli teknik adam, 'sportmenliğe aykırı hareket' sebebiyle 36. maddeden, basın toplantısında sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek 'hakareti' nedeniyle ise 41. maddeden disipline gönderildi. Okan Buruk ise, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle 38. maddeden PFDK'lık oldu.

        Peki iki teknik adamı ne ceza bekliyor?

        İşte Futbol Disiplin Talimatı'na göre Jose Mourinho ve Okan Buruk'u bekleyen olası cezalar:

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        MOURINHO:

        'SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET'TEN 1-3 MAÇ ARASI CEZA...

        Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinde yer alan 'sportmenliğe aykırı hareket'ten PFDK'ya sevk edilen kulüp görevlilerine 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilebiliyor. PFDK ayrıca, kurula sevk edilen kulüp görevlisi için gerekli görülmesi halinde 50 bin TL ile 500 bin TL arası para cezasına da hükmedebilir.

        'HAKARET'TEN 2-5 MAÇ ARASI CEZA...

        Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde yer alan 'hakaret'ten PFDK'ya sevk edilen kulüp görevlilerine 2 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilebiliyor. PFDK ayrıca, kurula sevk edilen kulüp görevlisi için gerekli görülmesi halinde 50 bin TL ile 500 bin TL arası para cezasına da hükmedebilir.

        OKAN BURUK:

        'FUTBOLUN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK AÇIKLAMALAR'DAN 1-3 MAÇ ARASI CEZA...

        Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar'dan PFDK'ya sevk edilen kulüp görevlilerine 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilebiliyor. PFDK ayrıca, kurula sevk edilen kulüp görevlisi için gerekli görülmesi halinde 1 milyon 500 bin TL'ye kadar para cezasına da hükmedebilir.

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