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        Haberler Magazin Mauro Icardi ve sevgilisi China Suárez, İstanbul'u birlikte gezdi - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ile sevgilisi China Suárez, İstanbul'u birlikte gezdi

        Mauro Icardi ile sevgilisi China Suárez, İstanbul'un tarihi mekânlarını keşfe çıktı. Icardi, tanınmamak için kar maskesiyle dolaşmayı tercih etti. Çiftin paylaşımları, İstanbul'a hayran kaldıklarını gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 08:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 08:26
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        İstanbul'u birlikte gezdiler
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        Geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi ile sevgilisi China Suárez, birlikte İstanbul'a gelmiş ancak ünlü futbolcu sevgilisini şehri gezerken yalnız bırakmıştı.

        Mauro Icardi, son olarak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Arjantin'den yeniden sevgilisiyle birlikte İstanbul'a geldi. Galatasaray'a tribünden destek veren Icardi, maçı China Suárez ile birlikte seyretmişti.

        Mauro Icardi ile China Suárez, maçın ertesi günü bu kez İstanbul’u birlikte keşfe çıktı. Icardi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Mauro Icardi ile China Suárez
        Mauro Icardi ile China Suárez

        Mauro Icardi ile China Suárez, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi birçok tarihi mekânı ziyaret etti.

        Mauro Icardi, dikkat çekmemek için kar maskesi taktı.

        Ünlü futbolcu, paylaştığı karelere şu notu düştü; "İstanbul, Boğaziçi'nin dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir; bir parçam her zaman ait olacak."

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        China Suárez ise Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ni paylaşarak; "Aman Tanrım, bu bir rüya!" ifadelerini kullandı.

        Mauro Icardi ile China Suárez, İstanbul’un tarihi dokusuna hayran kaldı.

        Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, aylar sonra bir ödül töreni için İstanbul'a geldi. Nara'da bu ziyareti sırasında İstanbul'dan çeşitli paylaşımlarda bulunmuştu.

        Wanda Nara
        Wanda Nara

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Wanda Nara
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