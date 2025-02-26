Sigorta şirketlerine yangın için otelleri denetleme yetkisi verilebilir

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, Soma faciasının ardından sigorta sektörüne denetleme yetkisinin maden ferdi kaza sigortası ile verildiğini belirterek, "Sigortacılar sigortalayacağı madene gidip, risk mühendisi yardımıyla bir yerinde kontrol yapıp eksikleri tespit ediyordu. Eksikler yerine gelmeden de sigorta poliçesini düzenlemiyordu. Sigorta poliçesi olmayana da ruhsat verilmiyordu. O tarihten bu yana maden kazalarında muazzam bir azalma var. Tabii ki yine riskler ve kazalar var. Sigorta sektörüne yangın ve deprem gibi afet ve felaketlere dayanıklı bir toplum oluşturmak için sorumluluk verilebilir" diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİGORTA PRİMLERİNİ ARTIRIYOR

İklim değişiminin sigorta maliyet ve primlerini artırdığını ifade eden Gülen, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin olarak da şunları kaydetti: "Sigorta sektörüne bu olayda olması gerektiğinden daha fazla sorumluluk yüklenmeye de çalışıldı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kurumların, ticari işletmelerin sigortasının olmasının bir zorunluluk haline getirilmesi. Diğer yandan sigortanın bir denetleme fonksiyonu var. Sigortalanmadan önce risk mühendisleri o tesise gidip rapor hazırlıyor. Ama önce tabi kurumun sahibinin ilk önlemini alması gerekiyor. Sigortacının sigorta yaparken gördüğü, alınan önlemlerin devam etmesi gerekiyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu oteller, sinemalar, restoranlar, hastaneler ve üniversitelere ayrı bir gözle bakmak gerekiyor. Ruhsat verilmeden önce sigortasının yapılıp yapılmadığına bakılıp, sonrasında poliçenin devam edip etmediği ve yeni risklerin de kapsama alınıp alınmadığının denetlenmesi gerek."

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DEPREM REFORM AJANDASI OLUŞTURULDU

Beklenen Marmara depreminin 350 milyar dolarlık bir mal kaybına neden olabileceğinin hesaplandığını aktaran Gülen, Marmara Bölgesi'nde sigortalılık oranının yüzde 10 civarında olduğunu ve böylece depremin olası 315 milyar liralık bölümünün Türkiye ve vatandaşları tarafından karşılanacağını dile getirdi. Gülen, bölgede sigortalılık oranının dünya ölçeği olan yüzde 30'lar seviyesine getirilerek riski dünya reasürans evrenine aktarılması gerektiğini savurarak "Bunu sağlarsak Türkiye ekonomisine çok büyük yatırım yapmış oluruz. Bu kapsamda Türkiye Sigorta Birliği olarak bir Deprem Reform Ajandası oluşturduk. Önümüzdeki hafta bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Temel amacımız deprem riskinin sigorta sektörüne aktarılmasını sağlamak" diye konuştu.