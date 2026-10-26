MUHTEMEL 11’LER | Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki başarılı performansını lige taşımayı hedefliyor. Vincenzo Italiano'nun sakatlıklar nedeniyle yapması beklenen zorunlu kadro değişiklikleri dikkat çekerken karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş – Başakşehir muhtemel 11'leri ve canlı yayın saatine ilişkin detaylar…
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yapması beklenen zorunlu kadro değişiklikleri dikkat çekiyor. Futbolseverler, “Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken iki takımın muhtemel 11'lerini araştırıyor. İşte, Beşiktaş - Başakşehir maçı saati, canlı yayın izleme kanalı ve takımların muhtemel 11’leri hakkında merak edilenler…
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal üzerinden mücadeleyi izleyebilecek.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, sakatlıklar nedeniyle kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Crystal Palace karşılaşmasında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ile tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün forma giymesi beklenmiyor. Elinde kırık bulunan Ümit Akdağ da karşılaşmada görev alamayacak.
Beşiktaş muhtemel 11: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Başakşehir muhtemel 11: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Olsen, Brnic, Shomurodov, Umut Bozok.
BEŞİKTAŞ İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDAKİ MAÇLAR
Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de daha önce 39 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken Başakşehir 11 kez kazandı. İki takım arasındaki 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Taraflar arasındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 50 gol atarken Başakşehir 49 golle karşılık verdi. Geçen sezon oynanan iki lig maçını da siyah-beyazlı ekip 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.
Beşiktaş, sahasında oynadığı 18 lig maçında Başakşehir karşısında 7 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 7'si beraberlikle tamamlanırken 4 maçta Başakşehir galip geldi.