Muhteşem İkili yeni fragmanı! Muhteşem İkili oyuncuları ve konusu
Muhteşem İkili ekranlara gelmeye gün sayarken, dizinin yeni fragmanı da yayınlandı. Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel'in bulunduğu Muhteşem İkili'nin ilk bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte Muhteşem İkili'ye dair detaylar...
11.10.2018 - 15:26 | Güncelleme:
Muhteşem İkili yayınlanan fragmanlarıyla dikkatleri çekiyor. "Düşmanı yenmek mi zor, birbirimize katlanmak mı?" sloganıyla ekran yolculuğuna başlayacak Muhteşem İkili'nin başrolünde İbrahim Çelikkol, Kerem Bürsin, Özge Gürel ve Öykü Karayel bulunuyor. İşte Muhteşem İkili oyuncu kadrosu, fragmanı ve konusu.
İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan), Bora Koçak (Semih Karan), Sabahattin Yakut (Volkan Önder), Özbek Kaplan (Metin Meriç), Alper Baytekin (Saffet), Gökay Müftüoğlu (Hasan), Onur Ayçelik (Barbaros), Su Demirel (Yasemin), Fatih Odabaş (Mehmet Kaan Can), Erden Alkan (Sabri Hoca), Alptekin Ertürk (Bekir Hazan)
MUHTEŞEM İKİLİ FAGMANI VE KONUSU
Düşmanı yenmek mi zor, birbirimize katlanmak mı?
Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.
İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.
Muhteşem İkili’de İbrahim Çelikkol; gözü kara, cesaretiyle kendisini tehlikeye atmaktan çekinmeyen Barca’yı oynarken, zekası ile en zor operasyonları bile başarı ile yöneten MKC’yi ise Kerem Bürsin canlandırıyor.
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Muhteşem İkili yeni fragmanı! Muhteşem İkili oyuncuları ve konusu - Son Dakika Haberler/muhtesem-ikili-yeni-fragmani-muhtesem-ikili-oyunculari-ve-konusu-21757962175796
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