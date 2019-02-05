Hakim duruşmayı sonlandırdı

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Katıldığı bir televizyon programında, Nilhan Osmanoğlu Vatansever’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanatçı Müjdat Gezen, ifade verdi. Gezen hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.
İLK DEFA BURADA GÖRÜYORUM
Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya şikayetçi Nilhan Osmanoğlu ile hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapsi istenen Müjdat Gezen avukatlarıyla birlikte katıldı. Suçlamaya ilişkin savunma yapan Gezen, "Nilhan Osmanoğlu'nu ilk defa burada gördüğünü belirterek, kendisine hakaret etmediğini söyledi.
HAKARET ETTİ
Mahkemede söz alan Nilhan Osmanoğlu da, dava konu TV programında Müjdat Gezen'in kendisine hitaben, "Ben kadını beğendim yahu" dediğini, moderatörün de, "Adayı veresin geldi" sözü üzerine de, "Adayı değil de neyse..." diyerek kendisine hakaret ettiğini savundu. Nilhan Osmanoğlu, söz konusu programı ailesinin de izlediğini söyledi.
TEKRAR SÖZ ALDI
Nilhan Osmanoğlu'nun avukatının konuşmasından sonra tekrar söz alan Müjdat Gezen, "Ben burada suç olan şeyin henüz ne olduğunu bilmiyorum. Hanımefendi, adayı istiyordu. Ben de 'adayı değil de' diyerek programın moderatörü olan arkadaşlarıma 'bunu sonra konuşuruz' dedim. Avukat bey yalan söylüyor" diye konuştu.
MAHKEME DURUŞMA ERTELENDİ
Gezen'in bu ifadesine, Osmanoğlu'nun avukatı tepki gösterdi. Karşılıklı konuşmalar üzerine mahkeme hakimi, burası kavga yeri değil diyerek duruşmayı sonlandırdı. Duruşma ertelendi.
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