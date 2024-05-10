Mum yangına neden oldu!

Beyoğlu'nda bir apart otelde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

DHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale etti.

Yangın, saat 8.00 sıralarında, Beyoğlu Çukurlu Çeşme Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apart otelin 2’nci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, mum alevinin yatağı tutuşturmasıyla dairede yangın çıktı.