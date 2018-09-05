Murat Gezer'den Mina Başaran'a duygusal mesaj!

İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran ile ilgili duygulandıran bir paylaşım geldi