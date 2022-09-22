Murat Ülker: SEÇ Market geleneğimizin modern bir versiyonu

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren SEÇ Market, esnaf işletmelerini rekabette güçlendirmeyi hedefliyor. Modelin tanıtım toplantısına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü ve SEÇ Market Genel Müdürü Altan Sekmen katıldı.

Toplantıda konuşan Murat Ülker, "SEÇ Market’in iş modeli aslında Ülker’in kurulduğu 1944’ten itibaren merhum babamın ve amcamın uyguladığı modelin izinden gidiyor. Yani geleneğimizin modern bir versiyonunu temsil ediyor" dedi.

'BABAM VE AMCAMIN UYGULADIĞI MODELİN İZİNDEN GİDİYOR'

Ülker "Babam Sabri Ülker ve amcam Asım Ülker ilk pötibörü 1944’te Eminönü Nohutçu Han’da ürettiler. Bunun bir de pazarlaması var. O zamanlar dijital araçlar yok, televizyon yok, reklam anlayışı bugünkünden fersah fersah geride. Amcam Asım Bey sürekli Anadolu’yu dolaşıp sipariş alıyor, telgrafla bu siparişleri babama geçiyor, üretim kapasitesi aşıldığında babam telgraf çekip 'Daha fazla sipariş alma' diyor. İşte böyle bir ortamda, karayolları bugünkü kadar gelişmiş değilken babam ve amcam Türkiye’nin dört bir yanındaki bakkallara Ülker kamyonlarıyla mal dağıtıyor. Küçük esnaf, bakkallar bizim geleneğimizde var derken işte bunu kastediyorum.'' dedi.

Ülker, SEç Market'in iş modelini şöyle anlattı: ''Bakkal ile market rekabet edemez, ama bakkal da karşılığını görmek istiyor, bakkalın sermayesi çok olmadığı için zorlanıyor. Onun için SEÇ Market diye bir model düşündük. Daha önce bunu yapmak isteyen çok oldu. Bakkal amca ‘ben marketle nasıl başa çıkarım’ diyor. Müşterinin gelmesi için ulaşılabilirlik, saatler konusunda erişilebilirlik bakkal amcada var, biliyor, tanınıyor ama bakkal amcada marketteki bütün mallar yok, marketteki fiyat cazibesi yok. Bunları sisteme monte edince bu iş çalışabilir hale geldi. Herkesten farklı olarak yaptığımız SEÇ Market Yönetim Kurulu’ndan Yıldız Holding bünyesindeki bütün paydaşlar var.”

'DÜNYANIN HER YERİNE ÜRÜN SATIYORUZ'

Ülkenin her yerine aynı fiyata ürünleri teslim ettiklerini ifade eden Ülker, “Artık dünyanın her yerine ürün tedarik ediyoruz, satıyoruz. Çalıştığımız, ürettiğimiz, sattığımız, dağıttığımız yerlerde 4 milyar tüketici yaşıyor.” diye konuştu. Murat Ülker, SEÇ Market’in kısa sürede yüzde 10’lara varan kadın franchise oranına ulaştığını dile getirdi.

Murat Ülker, Yıldız Holding iştiraklerinden ŞOK Marketler ile SEÇ Market arasındaki farka ilişkin soru üzerine “SEÇ Market’in sahibi bakkal amcalar. Tedarik franchise modeli. SEÇ Market’in üstünlüğü, bakkal amcalar ne kadar kar edeceğine kendi karar veriyor, ne mal satacağına kendi karar veriyor. ŞOK’tan daha fazla mal koyabilir, daha lokal, değişik mallar marketine koyabilir. SEÇ Market’te kurumsal bir soğukluk değil, aile sıcaklığı da var.” diye konuştu.

'ONLINE PERAKENDEDE DE BÜYÜYORUZ'

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü de holdingin ana iş kollarının gıda ve perakende olduğunu anımsattı. Tütüncü, ŞOK Marketler’in 10 bin mağaza sayısına ulaştığını, Bizim Toptan’ın 175 satış noktası olduğunu ve 2 bini aşan SEÇ Market ile sektörün yanı sıra istihdama da katkı sağladıklarını, online perakende de büyüdüklerini söyledi.

Tütüncü, giderek artan bir rekabetin söz konusu olduğunu belirterek, “ŞOK Marketler ve Bizim Toptan ile bu rekabetin bir parçasıyız. Geleneksel kanalı da bu rekabete dâhil etmek, onlara da büyüme imkânı sunmak istiyoruz. İşte SEÇ Market de bu noktada devreye giriyor ve kendi işini yapmakta olan esnafı destekleyen iş ortaklığı modeliyle öne çıkıyor.” dedi.

REKABETTE AVANTAJ SAĞLIYORUZ

SEÇ Market Genel Müdürü Altan Sekmen de Türkiye’nin 81 ilinde 2 binin üzerinde SEÇ Market bayisi ile “mahallenizin marketi” olarak hizmet verdiklerini anlattı. Sekmen, mahalle bakkalını modern perakendeye karşı güçlendirdiklerinde esnafın satışlarının, kazançlarının arttığını ifade ederek, SEÇ Market imajını esnafın mevcut dükkanına uyguladıklarını, kurumsal bir kimlik kazandırdıklarını, Yıldız Holding’in yüksek satın alma gücüne sahip perakende şirketlerinin ürün portföyü üzerinden esnaflara tedarik sağladıklarını, böylelikle 5 binin üzerinde ulusal ve özel markalı ürünü esnafın erişimine açtıklarını, esnafın istekleri doğrultusunda yerel ürünleri de kendi müşterilerine sunabildiklerini dile getirdi.

Esnafları dahil ettikleri SEÇ Dijital platformu üzerinden dijitalleştirdiklerini vurgulayan Sekmen, operasyonel ve finansal danışmanlık da sağladıklarını, esnaflara tavsiye satış fiyatları sunduklarını, kar marjı ve rekabetteki yerini konumlandırarak esnafın satışını yaptığını söyledi.

Sekmen, SEÇ Market sahiplerinin istedikleri saatte marketi açıp kapatabildiğini aktararak, “50 metrekareden büyük olan, rekabette işlerini geliştirmek isteyenlere kapılarımız açık.” dedi.

SEÇ Market'in Eylül 2022 itibarıyla Türkiye’de 81 ildeki mağaza sayısı 2 bin 138’e ulaştı. 2022 yılının son çeyreğinde mevcut mağaza sayısının 2 bin 450’ye ulaşması hedefleniyor.