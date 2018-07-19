Şok Marketler ilk halka açık Genel Kurul toplantısını yaptı.

Şok Marketler KAP’a yaptığı açıklamada, 2017 Faaliyet Raporu’nun değerlendirildiği Genel Kurul’da şirketin yeni yönetim kurulu da belirlendiğini belirtti. 3 yıl süreyle görev alacak 6 kişilik Yönetim Kurulu’nda Cengiz Solakoğlu, Mustafa Yaşar Serdengeçti, Ali Ülker, Erman Kalkandelen’in yanı sıra Bağımsız Üye olarak atanan Ahmet Bal ile Ceyda Aydede yer aldı.

ŞOK Marketler’in ana hissedarı Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Şok Marketler’in halka açık ilk genel kurulunun güzel bir katılımla ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Borsada işlem gören şirketlerde halka açık olan pay sahiplerinin genel kurullara iştirakini önemsiyoruz. Şok Genel Kurulu’na da bu anlamda iyi bir katılım oldu, ortaklar fikirlerini, görüşlerini dile getirdiler. Şok’un halka arzını, uluslararası piyasa koşullarının aşırı dalgalı olduğu bir dönemde başarıyla gerçekleştirdik. Perakendeye inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Şok Marketler’in büyümesine desteklerimiz sürecek.”

Yıldız Holding Perakende Grup Başkanı Mustafa Serdengeçti Genel Kurul sonrası yaptığı değerlendirmede Yıldız Holding’in yeni stratejisinde gıda ve perakendeye iki ana sektör olarak odaklanmanın sürdürüleceğini ve yatırımların iştirakleri olan B2C ve B2B kanallarında faaliyetler ile sınırlı kalmayıp e-ticaret kanalında da süreceğini belirtti.

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