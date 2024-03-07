Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı

        MUŞ-Mutki yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 38 araçta mahsur kalan 60 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş-Mutki yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUŞ-Mutki yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 38 araçta mahsur kalan 60 kişi, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kentte gece başlayan ve etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Muş-Mutki kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Karayolları 113'üncü Şube Şefliği'nden 3 iş makinesi ve ekipler bölgeye yönlendirildi. İş makinesi ve ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla 38 araçta mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı.

        Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yolda temizlik çalışmasını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Muşlu öğrenci arama kurtarma robotu tasarladı
        Muşlu öğrenci arama kurtarma robotu tasarladı
        Bulanık'ta "4. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi
        Bulanık'ta "4. Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi
        Muş'ta ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı
        Muş'ta ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı
        Muş'ta usta öğretici, kullanılmayan kartonlardan yaptığı resimlerle geri dö...
        Muş'ta usta öğretici, kullanılmayan kartonlardan yaptığı resimlerle geri dö...
        Muşlu kız sporcu Türkiye Yürüyüş Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor
        Muşlu kız sporcu Türkiye Yürüyüş Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor
        Milletvekili Şimşek ile Belediye Başkanı Asya, muhtar ve muhtar adaylarıyla...
        Milletvekili Şimşek ile Belediye Başkanı Asya, muhtar ve muhtar adaylarıyla...