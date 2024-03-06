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        Muş'ta ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı

        Muş'ta durdurulan otobüste ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:53 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:06
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        Muş'ta ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı
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        Muş'ta durdurulan otobüste ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce 4 Mart'ta durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içine gizlenmiş 293,84 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına altına alınan yolcu, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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