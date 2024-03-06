Muş'ta ayağındaki alçının içine eroin saklayan yolcu tutuklandı

Ekiplerce 4 Mart'ta durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içine gizlenmiş 293,84 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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