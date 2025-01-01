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        Muş'ta ekiplerin 3 metrelik karla zorlu mücadelesi

        MUŞ'ta kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan yollarda İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:36 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:40
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        Muş'ta ekiplerin 3 metrelik karla zorlu mücadelesi
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        MUŞ'ta kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan yollarda İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sebebiyle 341 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir mücadele sonrası köy yollarını tek araç geçecek şekilde açtı. Köylerden merkezlere ulaşımı sağlayan ekipler, yeni yılda yolları iki araç geçecek şekilde açmaya başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bazı bölgelerde yolları temizleyen ekipler, zorlu iklim şartlarıyla da mücadele ediyor.

        Muş merkeze bağlı Cevizdere köyünün yolunu genişletmek için çalışan ekipler, adeta kar yığınlarını temizlemek zorunda kalıyor. İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kalınlığı 2 ile 3 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, yol açma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        SİBİRYA SOĞUKLARI

        Bu arada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan ölçümlere göre il merkezlerinde en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti:

        Ağrı eksi 14,6, Ardahan eksi 8,8, Erzincan eksi 6,2, Erzurum eksi 18,3, Iğdır eksi 2, Kars eksi 11,5, Muş eksi 5,4. derece.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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