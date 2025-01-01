Muş'ta ekiplerin 3 metrelik karla zorlu mücadelesi

MUŞ'ta kar kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan yollarda İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Muş'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sebebiyle 341 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir mücadele sonrası köy yollarını tek araç geçecek şekilde açtı. Köylerden merkezlere ulaşımı sağlayan ekipler, yeni yılda yolları iki araç geçecek şekilde açmaya başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi geçtiği bazı bölgelerde yolları temizleyen ekipler, zorlu iklim şartlarıyla da mücadele ediyor.

Muş merkeze bağlı Cevizdere köyünün yolunu genişletmek için çalışan ekipler, adeta kar yığınlarını temizlemek zorunda kalıyor. İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kalınlığı 2 ile 3 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, yol açma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. SİBİRYA SOĞUKLARI