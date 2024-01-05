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        Muş'ta tütün ürünleri ele geçirildi

        Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:38
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        Muş'ta tütün ürünleri ele geçirildi
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        Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tütün ürünleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 3 sigara doldurma makinası, 2 havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron ve 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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