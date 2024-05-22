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        Muş'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı

        Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Terör Mağdurları, Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği iş birliğiyle yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:13
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        Muş'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı
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        Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Terör Mağdurları, Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği iş birliğiyle yürütülen "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" kapsamında öğrencilere yönelik konferans düzenlendi.

        Nusret Sarman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonundaki programda öğrencilerle bir araya gelen şehit yakınları, gaziler, polis ve askerler hatıralarını ve Türk askerinin kahramanlıklarını anlattı, tavsiyelerde bulundu.

        Konferansa katılan öğrenciler merak ettikleri konular hakkında katılımcılara sorular yöneltti.

        Terör Mağdurları, Malulleri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Saymanı Yusuf Olcan, gazetecilere, milletin vatana, bayrağa olan sevgisini daha da artırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Şehit çocuğu olduğunu belirten Olcan, "Ben bu acıyı yaşadığım için bu duyguyu biliyorum. Benim yaşadığım bu duyguları başkalarının yaşamasını istemiyorum. Tek dileğim budur. Bu yüzden dolayı öğrencilerimizle buluştuk. Öğrencilerimizi, vatanımızı, milletimizi sevmeye ve vatanımızı, milletimizi bayrağını korumaya davet ettik." diye konuştu.

        Öğrencilerden Selen Toplu, "Bugün gazi ve şehit aileleriyle tanıştık. Onlar bize, biz onlara soru sorduk. Vatanı ne kadar sevdiklerini, hiç korkmadan ne kadar savaştıklarını anlattılar. Tekrar dünyaya gelseler, yine aynı şeyi yapacaklarından eminim. Biz şu anda rahat gezebiliyorsak, onların sayesinde. Şunu demek istiyorum. Onlar nasıl cesurca gövdelerini siper etmekten korkmadılar. Bizim de ileride vatanımızı korumak için bunu yapmamız şart." ifadelerini kullandı.

        Ülkenin kahramanlarıyla aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Meryema Dinçer, "Gazilerimizle, şehit çocuklarıyla konuştum. Onlarla konuşmak, onlarla bir sohbet içinde olmak gerçekten gurur verici. Gerçekten onların yerinde olmak istedim." dedi.

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