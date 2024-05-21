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        Muş'ta "Sağlık için Hareket Et" yürüyüşü düzenlendi

        Muş Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık için Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:19 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:19
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        Muş'ta "Sağlık için Hareket Et" yürüyüşü düzenlendi
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        Muş Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık için Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Göletli Park'ta bir araya gelen ev kadınları, öğrenciler ve vatandaşlar, açtıkları "Sağlık İçin Hareket Et" ve "Hareketli Yaşa Sağlıklı Kal" pankartlarla yaklaşık 1,5 kilometre yürüdü.

        Yürüyüşe katılan Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, sağlıklı yaşam için bir araya geldiklerini belirtti.

        Teknolojinin gelişmesiyle hayatın kolaylaştığını anlatan Çakır, "Atalarımızın miras bıraktığı bedensel aktiviteyi teknolojik gelişmeden dolayı kaybettik. Günümüzde çok hastalıklar gelişiyor. Onkolojiyle ilgili hastalıklarda özellikle kadınlarımızı yakından ilgilendiren meme kanserinde yürümenin ve hareket etmenin sağlık için ne kadar faydalı olduğu aşikardır. Bunlar çalışmalarla tespit edilmiştir. Yürümeyi ve hareket etmeyi seven biri olarak hemşerilerime öncülük yapmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Dr. Gamze Ketrez ise teknolojinin gelişmesiyle yaşamın kolaylaştığını belirterek, "Bu nedenle hareketimiz azaldı. Aynı zamanda sağlıksız beslenenin de etkisiyle maalesef kronik hastaların önünü alamıyoruz. Bunlar önlenebilir hastalıklar. Bunun önüne geçebilmemiz için de sağlıklı beslenmemiz ve fiziksel aktiviteyi artırmamız gerekiyor. Günde en azından 30 dakika fiziksel aktivite yapmamız lazım." dedi.

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