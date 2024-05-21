Muş'ta "Sağlık için Hareket Et" yürüyüşü düzenlendi

Muş Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık için Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Göletli Park'ta bir araya gelen ev kadınları, öğrenciler ve vatandaşlar, açtıkları "Sağlık İçin Hareket Et" ve "Hareketli Yaşa Sağlıklı Kal" pankartlarla yaklaşık 1,5 kilometre yürüdü.

Yürüyüşe katılan Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, sağlıklı yaşam için bir araya geldiklerini belirtti.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatın kolaylaştığını anlatan Çakır, "Atalarımızın miras bıraktığı bedensel aktiviteyi teknolojik gelişmeden dolayı kaybettik. Günümüzde çok hastalıklar gelişiyor. Onkolojiyle ilgili hastalıklarda özellikle kadınlarımızı yakından ilgilendiren meme kanserinde yürümenin ve hareket etmenin sağlık için ne kadar faydalı olduğu aşikardır. Bunlar çalışmalarla tespit edilmiştir. Yürümeyi ve hareket etmeyi seven biri olarak hemşerilerime öncülük yapmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.