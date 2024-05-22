Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 22.05.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

        "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarını teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

        Alaattin Koçhan, 8 yıl önce çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi.

        DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan oğlunu istediğini belirten Koçhan, "Oğlum, Ersin, beni duyuyorsan çık gel. Bu işin sonu yok. Bizi de üzme. Her bayramda, mutlu bir günümüzde yanımız boş. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Bir baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz, sahip çıkar. Gelmeni bekliyorum oğlum." diye konuştu.

        Anne Şahinaz Özcan da 2016'dan bu yana oğlundan haber alamadığını belirterek, "Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Bu acıya dayanamıyorum. Oğlumun yolunu gözlüyorum. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi: Mağdur sayısı 150'yi geçti
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi

        Benzer Haberler

        Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi
        Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi
        Muş'ta "Sağlık için Hareket Et" yürüyüşü düzenlendi
        Muş'ta "Sağlık için Hareket Et" yürüyüşü düzenlendi
        Muş'ta Müzeler Haftası kutlandı
        Muş'ta Müzeler Haftası kutlandı
        Muş'ta "3. Kariyer Günleri" etkinliği başladı
        Muş'ta "3. Kariyer Günleri" etkinliği başladı
        Bulanık'ta işten çıkarılan belediye çalışanları açıklama yaptı
        Bulanık'ta işten çıkarılan belediye çalışanları açıklama yaptı
        Bulanık'ta hacı adaylarına ve acente temsilcilerine seminer verildi
        Bulanık'ta hacı adaylarına ve acente temsilcilerine seminer verildi