Muş'ta VEDAŞ ekipleri, elektrik hatlarını yer altına alıyor

Muş Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Müdürlüğü, sanayi sitesinde havai elektrik hatlarını yer altına alıyor.

Sanayi sitesinde yürütülen çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, 2024 yılı yatırım programı kapsamında elektrik şebekesini yer altına almaya başladıklarını söyledi.

Şirket olarak zorlu bir coğrafyada hizmet verdiklerini ifade eden Coşar, şöyle konuştu:

"Buradaki yatırımımız yaklaşık 10 milyon lira. Sanayi sitesindeki elektrik şebekemiz 35 yıllık, ekonomik ömrünü doldurmuştur. Meteorolojik bir olayda anında etkilenmekteydi. Bütün şebeke elektrik hatları yer altına alınacak. Çalışmalarımızın yüzde 70'ini tamamladık. Burada trafo sistemlerimiz var. Bu şekilde yaklaşık 400 abonemize daha kaliteli hizmet vereceğiz. Yatırımlarımız devam edecek."