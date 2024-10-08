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        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, elektrik hatlarını yer altına alıyor

        Muş Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Müdürlüğü, sanayi sitesinde havai elektrik hatlarını yer altına alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 22:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 22:28
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        Muş'ta VEDAŞ ekipleri, elektrik hatlarını yer altına alıyor
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        Muş Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Müdürlüğü, sanayi sitesinde havai elektrik hatlarını yer altına alıyor.

        Sanayi sitesinde yürütülen çalışmaları inceleyen VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, 2024 yılı yatırım programı kapsamında elektrik şebekesini yer altına almaya başladıklarını söyledi.

        Şirket olarak zorlu bir coğrafyada hizmet verdiklerini ifade eden Coşar, şöyle konuştu:

        "Buradaki yatırımımız yaklaşık 10 milyon lira. Sanayi sitesindeki elektrik şebekemiz 35 yıllık, ekonomik ömrünü doldurmuştur. Meteorolojik bir olayda anında etkilenmekteydi. Bütün şebeke elektrik hatları yer altına alınacak. Çalışmalarımızın yüzde 70'ini tamamladık. Burada trafo sistemlerimiz var. Bu şekilde yaklaşık 400 abonemize daha kaliteli hizmet vereceğiz. Yatırımlarımız devam edecek."

        Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ve Muş Sanayi Sitesi Başkanı Şerafettin Subaşı da çalışmalardan dolayı VEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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