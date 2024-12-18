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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 18.12.2024 - 17:08
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:MuşŞehir

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Bahtiyar Birinci, Haydar Avcı

        Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Sarp Tenim, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Dk. 99 Muhammet Fatih Yıldırım), Akın Akman (Dk. 60 Halil Yılmaz), Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 60 Ebu Sıddık Çelik), Cem Çelik (Dk. 67 Kadir Torbacı), Ahmet Sun (Dk. 87 Noyan Öz), Yakup Alkan (Dk. 67 Taha Ahmet Balsu), Metin Yüksel

        Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Townsend (Dk. 46 Samudio), Milosevic (Dk. 46 Kaluzinski), Safuri (Dk. 87 Taha Osman Özmert), Gaich (Dk. 75 Petrusenko), Djenepo (Dk. 60 Van de Streek)

        Goller: Dk. 45 Efe Karaoğlu (Muşspor), Dk. 82 Bünyamın Balcı (Onvo Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Metin Yüksel, Dk. 63 Sarp Tenim, Dk. 111 Muhammet Fatih Yıldırım (Muşspor), Dk. 40 Milosevic (Onvo Antalyaspor)

        MUŞ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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