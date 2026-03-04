Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Giriş: 04.03.2026 - 12:43
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Alaattin Koçhan, 12 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Oğlum, senin orada kalmanın bir anlamı yok. Her neredeyseniz çıkın gelin, sizi bekliyoruz. Canınızı yerde bulmadınız." dedi.

        9 yıldır oğlunu beklediğini ifade eden Şahinaz Özcan ise "Oğlum 9 yıldır kayıp, var mı, yok mu bilmiyorum. Kar, kış, soğuk demeden sizi bekliyoruz. Atilla, sesimi duyuyorsan, gel teslim ol." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

