        Muş Haberleri

        Malazgirt'te iftar programı düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.


        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kız öğrenci yurdunda düzenlenen programda müdürlük çalışanları, öğrencilerle iftar yaptı.


        Programa, Kaymakam Göksu Bayram, eşi Nebahat Elif Bayram, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Yiğit ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Boran Karataş katıldı.

        Kaymakam Bayram, iftar öncesi öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

