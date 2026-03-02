Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Muş'ta polis ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 20:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Muş'ta polis ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan S.Y'ye ait çantada 2 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Benzer Haberler

        Muş'ta yolcu otobüsünde 2 kilo 72 gram skunk ele geçirildi
        Muş'ta yolcu otobüsünde 2 kilo 72 gram skunk ele geçirildi
        Muş'ta karla kaplı köyde yaşayanlar, zorlu kış koşullarına göğüs geriyor
        Muş'ta karla kaplı köyde yaşayanlar, zorlu kış koşullarına göğüs geriyor
        Muş'ta 1800 rakımlı köy kara gömüldü: Evler kar altında, ulaşım tünellerle...
        Muş'ta 1800 rakımlı köy kara gömüldü: Evler kar altında, ulaşım tünellerle...
        Doç. Dr. Bingöl: "Bağımlılıkla mücadele toplumsal seferberliktir"
        Doç. Dr. Bingöl: "Bağımlılıkla mücadele toplumsal seferberliktir"
        Muş'ta kapanan köy yolu şeker hastası için açıldı
        Muş'ta kapanan köy yolu şeker hastası için açıldı
        AK Parti Muş İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        AK Parti Muş İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması