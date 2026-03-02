Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Muş'ta polis ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan S.Y'ye ait çantada 2 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.