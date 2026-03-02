Canlı
        Muş'ta karla kaplı köyde yaşayanlar, zorlu kış koşullarına göğüs geriyor

        Muş'ta kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu köyde yaşayanlar, kışın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Merkeze bağlı Yukarıyongalı köyü, son yılların en çok kar yağışının gerçekleştiği dönemlerden birini yaşıyor.

        Son yağışların ardından kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, ​​​​​​​tek katlı ev ve ahırların karla kaplandığı köyde, önceki yıllara göre daha ağır geçen kış koşulları yöre sakinlerini zorluyor.

        Ev ve ahırların üzerinde ve çevresinde biriken karları temizlemeye çalışan köylüler, ezdikleri kar örtüsünün üzerinde geçim kaynakları olan hayvanlarını besliyor, bakımlarını yapıyor.


        Besicilerden Eşref Omur, kış mevsiminde işlerinin daha da zorlaştığını söyledi.

        Köyün en fazla yağış alan yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Omur, şunları kaydetti:

        "Metrelerce kar yağıyor. Köy ile ova arasındaki mesafe 5 kilometre olmasına rağmen burada her yer kar altındı. Öyle ki yerle çatı kardan dolayı birleşmiş durumda. İnsanlar komşularına giderken büyük zorluk yaşıyor. Ulaşım her konuda sıkıntılı. Köyde hayvancılık yapılıyor ve kışın ciddi şekilde zorlanıyoruz. Komşuya gitmek bile başlı başına bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Sabah erkenden kalkıp damlardaki, evlerin ve ahırların çevresindeki kar birikintilerini temizliyoruz, hayvanların bakımını yapıyoruz."


        Eyüp Omur ise köyde yaşamın zorlu geçtiğini ifade ederek, "Komşulara gitmek için tünel gibi yollar açıyoruz. Açtığımız dar yollardan ulaşımı sağlıyoruz. Burada kış çok uzun sürüyor; 5-6 ay boyunca kış şartlarıyla mücadele ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

