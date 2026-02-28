AK Parti Muş İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Muş İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.





AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Hulusi Karakaya, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.





28 Şubat'ın hesaplı şekilde kurgulanan bir darbe olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:





"Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiştir. Başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk."



