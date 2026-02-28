Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        AK Parti Muş İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Muş İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:58 Güncelleme:
        AK Parti Muş İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Muş İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.


        AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Hulusi Karakaya, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.


        28 Şubat'ın hesaplı şekilde kurgulanan bir darbe olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:


        "Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiştir. Başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"

        Benzer Haberler

        Baharın habercisi çiğdemler kar altında kaldı
        Baharın habercisi çiğdemler kar altında kaldı
        Muş Ovası'nda "baharın habercisi" çiğdemler kar altında kaldı
        Muş Ovası'nda "baharın habercisi" çiğdemler kar altında kaldı
        Muş'ta "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler iftar programında bulu...
        Muş'ta "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler iftar programında bulu...
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Korkut'ta iftar sonrası spor salonunda yoğunluk yaşanıyor
        Korkut'ta iftar sonrası spor salonunda yoğunluk yaşanıyor
        Kırköy beldesinde Ramazan ayında ekmek pişirilmiyor
        Kırköy beldesinde Ramazan ayında ekmek pişirilmiyor