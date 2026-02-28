Muş Ovası'nda "baharın habercisi" çiğdemler kar altında kaldı

Muş Ovası'nda açan "baharın habercisi" çiğdemler, kar yağışının ardından beyaz örtü altında kaldı.





Kentte havanın ısınmaya başlamasıyla bir hafta önce Donatım köyü çevresinde çiğdemler, çiçek açmaya başladı.



Dün etkisini gösteren yağışın ardından çiğdemler kar altında kaldı.



Vatandaşlar kar altında kalarak güzel görüntüler oluşturan çiğdemleri cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.



Ayşe Turan, daha önce yeşeren çiğdemleri görmek amacıyla bölgeye geldiğini söyledi.



Kar yağışıyla ovanın beyaza büründüğünü belirten Turan, "Geçtiğimiz haftalarda burayı ziyaret etmiştik ancak dün gece yağan karın ardından tekrar görmek istedik. Bembeyaz karların arasından çıkan bu narin çiçekler, adeta doğanın yeniden uyanışını gösteriyor. Doğanın bu eşsiz manzarasını yerinde görmek isteyen herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.



Zehra Yamaç ise "Karda çıkan çiğdem çiçeklerini görmeye geldik. Çok güzel bir manzara var. Bol bol fotoğraflarını çektik ve çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyoruz." diye konuştu.

