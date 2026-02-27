Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler iftar programında buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Çiftlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 22:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler iftar programında buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Çiftlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler iftar programında bir araya geldi.


        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2025'in aile yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.


        Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması için çalışma yürütüldüğünü belirten Kırtay, şunları kaydetti:


        "Malumunuz aile, toplumun temel taşı ve en güçlü birimidir. Aileleri ne kadar güçlü kılarsak, toplum da o denli güçlü olur ve huzurlu bir toplum oluşur. Aile bizim en kıymetli haznemizdir. Ailede sevgi olmazsa evliliğin oluşması mümkün değildir ve bir ailenin temelinde en önemli ilke koşulsuz sevgi olmalıdır. Bakanlığımızın desteğinden faydalandığınız için sizlere teşekkür ediyorum."

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan Seher Aktaş da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Korkut'ta iftar sonrası spor salonunda yoğunluk yaşanıyor
        Korkut'ta iftar sonrası spor salonunda yoğunluk yaşanıyor
        Kırköy beldesinde Ramazan ayında ekmek pişirilmiyor
        Kırköy beldesinde Ramazan ayında ekmek pişirilmiyor
        Muş'ta 173 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta 173 köy yolu ulaşıma kapandı
        Muş'ta kadınlar yaptıkları yöresel tatlılarla ağızları tatlandırıyor
        Muş'ta kadınlar yaptıkları yöresel tatlılarla ağızları tatlandırıyor
        İstanbul'dan Patnos'a gönül köprüsü
        İstanbul'dan Patnos'a gönül köprüsü