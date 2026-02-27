Korkut'ta iftar sonrası spor salonunda yoğunluk yaşanıyor

Muş'un Korkut ilçesinde vatandaşlar, iftar sonrası spor salonunda yoğunluk oluşturuyor.





Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonu, her yaştan vatandaşa hizmet sunuyor.



İftar sonrası salona gelen vatandaşlar, spor yaparak vakit geçiriyor.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, ramazanda tesislere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.





Spor salonlarının toplumun her kesiminin bir araya geldiği güvenli sosyal alanlar haline geldiğini belirten Duygu, şunları kaydetti:





"Ramazan ayında iftar sonrası vatandaşlarımızın burada buluşması, spor yapması ve vakitlerini verimli değerlendirmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın kahvehane gibi kapalı ortamlarda vakit geçirmek yerine spor tesislerine yönelmesi bizler için önemli. İnsanlarımızın boş zamanlarını sağlıklı ve hareketli şekilde değerlendirmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması açısından bu tesisler büyük önem taşıyor. Burada öğrencisinden esnafına, gencinden yaşlısına kadar herkes spor yapabiliyor, sosyalleşebiliyor ve birlikte kaliteli zaman geçiriyor."

