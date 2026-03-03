Canlı
        Muş'ta "Okullararası Masa Tenisi Turnuvası" başladı

        Muş'ta "Okullararası Masa Tenisi Turnuvası" başladı

        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Okullararası Masa Tenisi Turnuvası" başladı.

        Muş'ta "Okullararası Masa Tenisi Turnuvası" başladı

        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Okullararası Masa Tenisi Turnuvası" başladı.

        Spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 14 ilkokulundan 16 takım katılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Adem Kardeş, okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvanın üç gün süreceğini söyledi.

        Dereceye giren 3 takımın Elazığ'da yapılacak bölge şampiyonasında Muş'u temsil edeceğini belirten Kardeş, şunları kaydetti:

        "Bu müsabakalar sayesinde çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, zararlı çevrelerden uzak tutmayı amaçlıyoruz. Gençlere spor alışkanlığı kazandırmak, onları spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu tür aktivitelerimiz sürekli devam etmektedir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

