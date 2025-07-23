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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:46
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        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
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        Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

        Eyleme katılan Halit Altun, basın mensuplarına, yıllardır evlat hasreti çektiklerini söyledi.

        Terörsüz Türkiye sürecinden umutlu olduklarını belirten Altun, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz. Evlatlarımız yaşıyor ve sesimizi duyuyorlarsa çıkıp gelsinler artık. Oğlum, artık orada kalmayın. Her şey Allah'ın izniyle iyi olacak. Siz de yuvanıza dönün. Orası bize göre değil."

        Anne Şahinaz Özcan ise "Yıllardır evladımdan haber alamadım. Ne durumda olduğunu bilmiyorum. Türk, Kürt hepsi kardeştir. Bizim birbirimizden ayrımız yok. Atilla, seni bekliyoruz. Gelin, teslim olun." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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