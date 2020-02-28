Muş'ta yaban hayvanlarına yem desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş'ta yaban hayvanlarına yem desteği

İHA

Muş'ta ağır gerçek kış şartlarından dolayı yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı denildi.

Muş'ta yaban hayvanlarına yem desteği

Muş'ta ağır gerçek kış şartlarından dolayı yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı denildi.
Muş Doğa Sporları Kulübü tarafından çetin geçen kış şartlarından dolayı doğaya yem bırakıldı. Muş Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emre Ak, yaban hayatını en fazla avcıların koruduğunu ve koruması gerektiğini ifade etti. Çocukluğundan beri yaban hayvanları ile birlikte büyüdüklerini ifade eden Ak, "Keklik bizim coğrafyanın vazgeçilmez kuşudur. Hatta adına birçok türküler yapılmış. Anadolu’nun simgesi haline gelmiş bir kuşumuzdur. Yakın zamanda avlanma zamanı sona erdi. Artık sezon açılana dek avlanması yasak. Bizde bu süreden sonra avlanmayı bıraktık. Kış şartlarının ağır geçmesi itibariyle de yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteğinde bulunuyoruz. Artık avlamak değil izlemeyi ve fotoğraf çekmeyi tercih ediyoruz. Sürdürülebilirlik avcılığın temel koşulu da aslında korumaktan geçer. Bu sebeple avcı kardeşlerimizi doğada bulunan yaban hayvanlarına destek çıkmaya davet ediyorum. Avı en çok avcı korur. Bu vesileyle ilimizde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürümüz Ali Haydar Daşdemir nezdinde tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Kendileri yaban hayatının sürdürülebilirliği için imkanlar dahilinde ellerinden gelenleri yapmaktadır. Ayrıca bu yıl kaçak avcılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yaptılar. İl genelinde ciddi yemleme faaliyetinde bulunarak yaban hayatına katkı sağladılar. Yemleme faaliyetini dernek üyelerimiz Tarık Durmaz, Celil Korelioğlu ve Mestan Hisarkaya ile beraber gerçekleştirirken oğlum Hasan Ak'ta bizlere yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesiyle okullara kütüphane
YEREL HABERLER ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ projesiyle okullara ...
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
YEREL HABERLER Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
“Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası” son buldu
YEREL HABERLER “Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası” ...
Başkan Asya’dan Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Regaip Kandili mesajı
(Görüntülü) Karlı dağları bisikletle aşarak, minik gönüllere dokundular
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karlı dağları bisikletle aşarak, minik ...
Muş’ta 2020’de 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor
YEREL HABERLER Muş’ta 2020’de 350 bin ton pancar alımı hedefleniyor
Belediye Personeline ‘Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı Kanseri’ Semineri
YEREL HABERLER Belediye Personeline ‘Madde Bağımlılığı ve Rahim Ağzı ...
Muş'ta "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası" startı verildi MŞÜ, "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonasına” ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Muş'ta "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X