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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te Kurban eti dağıtımı

İHA

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Muş'un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi m 185 aile için kurban etlerinin dağıtıma başlanıldı.

Malazgirt’te Kurban eti dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Muş’un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi m 185 aile için kurban etlerinin dağıtıma başlanıldı.
Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Malazgirt’te ihtiyaç sahibi 185 aile için 35 hisse olarak kesilen kurban etlerinin dağıtıma başlanıldı. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığında Malazgirt Müftülüğünce yapılan ‘Kurban Destek Kampanyası’ kapsamında hayırseverlerin bağışladığı 35 hisse kurbanlık, Malazgirt İlçe Müftülüğü organizasyonunda müftülük çalışanları gözetiminde belediye mezbahanesinde kesildi.
Kurban eti dağıtımı İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş başkanlığında müftülük çalışanları ve imamlar katıldı. Kesilen kurbanlar poşetlenen ve kamyonetle 185 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Malazgirt İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, "Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklaşa gerek ilçemizde kurum amirlerimiz olsun gerek ilçemizde işadamları olsun gerekte internet üzerinden vekalet yoluyla toplanan 35 hisse kurban gönderildi. Diyanet Vakfı tarafından Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların listesini aldık. İlçemizde toplam 185 aileye bu kurbanlıkları dağıtacağız. Hisse sahiplerinden Allah razı oldun diyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin diyoruz. Hayvanlarımızı mezbahaneye getirdik kestik. Emeği geçen her kese teşekkür ederim. Her kesin kurban bayramını da kutluyorum" dedi.
Kurbanlık etini alan vatandaş ise, bayramda bu tür uygulamaların devam etmesini istediklerini dile getirerek, emeği geçen her kese teşekkür ettiler.

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