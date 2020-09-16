Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (2)



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muş'un Korkut ilçesinde, meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem nedeniyle valilik tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 17.48´de Korkut ilçemiz merkezli 4.7 şiddetli deprem meydana gelmiştir. Muş merkezde de hissedilen depreme ilişkin bir olumsuz durum şu ana kadar intikal etmemiştir. Kolluk kuvvetlerimiz ile AFAD ve sağlık teşkilatımız teyakkuzda olup şu an için bir sıkıntı görülmemektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL

2020-09-16 18:31:49



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