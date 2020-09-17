Muş'ta motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirildi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Alınan yeni kararın ardından polis ekipleri denetim yaparak, maskesiz vatandaşlara ceza kesti.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak, koronavirüsle mücadelede yeni kararlar aldı. Yeni kararlar, Muş Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19 ) salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok kurulumuz tarafından birçok karar alınmakta ve ilan edilmektedir. Koronavirüs ile mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına riayet toplum sağlığı açısından hayati önem arz etmektedir. İlimiz genelinde yapılan gözlemlerde vatandaşlarımızın hususi olarak kullandıkları motorlu taşıtlarda maske takmadıkları gözlemlenmekte ve bu durumun koronavirüsün bulaş riskini arttırdığı müşahede edilmiştir. Bu nedenle ilimiz genelindeki seyahat halindeki tüm motorlu taşıtlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" denildi.

Yeni kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi üzerinde denetim yaparak, maskesiz vatandaşları uyarıp, cezai işlem uyguladı.

Denetimden memnun kalan vatandaşlardan Selam Çelik, "Başta böyle önlemler alınsaydı, şu anda bu sıkıntıyı çekmeyecek olurduk. Vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştuFOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-09-17 15:02:22



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