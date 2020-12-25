Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, okulları gezdi

– Muş’un Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ilçe merkezindeki ve köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel Karaağıl, Arakonak, Gölyanı, Örenkent köylerindeki okulları ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, ilk olarak Bulanık İlkokulunu ziyaret etti. Ardından Karağıl, Arakonak, Gölyanı ve Örenkent köyüne geçerek öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Tunçel, okullarda bulunan eksiklikleri yerinde tespit etti. Açıklamalarda bulunan Tunçel, "Bu ziyaretlerde okul idarecileri ve öğretmenleriyle yaptığımız toplantılarda ortaya konulan sorunları gidermeye çalışıyoruz. Okul ziyaretleri kapsamında okul müdüründen okulun eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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