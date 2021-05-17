Malazgirt Belediye Başkanı Altın’dan esnaf ziyareti

– Muş’un Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte iş yerlerini açan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte iş yerlerini korona virüs tedbirleri kapsamında açan esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Yüzyıl ile Şehit Ömer Halisdemir caddelerindeki esnafla bir süre sohbet ederek hayırlı işler dileğinde bulunan Başkan Altın, "Kontrollü normalleşme süreciyle Türkiye’miz yeni bir sürece girdi. Tam kapanma döneminde kapalı olan iş yerlerimiz vardı. Normalleşme ile birlikte iş yerlerini açan esnafımıza hayırlı işler dileyerek, geçmiş bayramlarını kutladık. Kontrollü normalleşme sürecinde kesinlikle maske, mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmeliyiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.