Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım

        Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kullandığı siyaset dilinin hakaret, husumet ve hamaset içermeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 11.05.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Korgan ilçesindeki belediye binası önünde vatandaşlara hitabında, Korgan ziyaretinin bir büyük yolculuğun önemli adımı olduğunu söyledi.

        Vatandaşlara, "Madem ki Korgan'da belediye alıyoruz, neden Türkiye'de iktidar olmayalım?" sorusunu yönelten Dervişoğlu, "Korganlının yaptığını büyük Türk milletinin yapacağına inanıyorum. Korgan'dan başlayan, Ordu'dan başlayan bu değişimin bütün Türkiye'yi çepeçevre saracağına ve büyük bir iktidar yolculuğunu başlatacağına inanıyorum." diye konuştu.

        "Ben, İYİ Parti gemisini bir limana aldım." diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "Hani üzerimizde bir sürü spekülasyonlar yapılıyor ya İYİ Parti'nin ömrüne vade biçiyorlar. Limanda gemi şimdi, yarını planlıyor. Sizlerin gücüyle, iradesiyle, mücadele cehdiyle ve büyük Türk milletinin İYİ Parti gemisinin yelkenlerini rüzgarıyla şişirmesiyle o limandan çıkacak, fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz."

        REKLAM

        "BİRBİRİMİZE SARILMADAN, BİRBİRİMİZİ SEVMEDEN BU SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELEMEYİZ"

        Gecesini gündüzüne katarak millet için mücadele edeceğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Sevdiklerinizle asla hasım olmayacağım, bunu iyi bilin. Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım. Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa, o terin sahibi olduğunuzu kimseye unutturmayacağım. Gençlerimiz geleceklerine dair umutlarını yitirmiş, vize kuyruklarında umut arıyorlarsa o gençlere sahip çıkacağım. Dar ve sabit gelirlinin tencere kaynatamadığı ülkede çıkıp da başka yapay tartışmaların gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Korganlı dört mevsimi kara kış olarak yaşarken Türk siyasetinde hiç kimseye 'bahar vardır' dedirtmeyeceğim."

        Dervişoğlu, vatandaştan destek isteyerek, "Siz benim yanımda olun, siz benim arkamda olun vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım. Yeter ki beni bırakmayın, yeter ki bizi bırakmayın. Bu ülkenin sarılacak yaraları var. Bu yaraları birbirimize sarılarak saracağız. Birbirimize sarılmadan, birbirimizi sevmeden bu sıkıntıların üstesinden gelemeyiz. Ben, bir evladınız olarak sizin yanınızda ve emrinizdeyim." dedi.

        Müsavat Dervişoğlu, daha sonra İYİ Parti'den seçilen Korgan Belediye Başkanı Sait Korgan'ı makamında ziyaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        1. Lig'de son hafta heyecanı!
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Özbek'e sert yanıtlar!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Derinliği 8 metre! Uzunluğu: 2.5 km! Türkiye'de oluştu! Kâbus gibi...
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"