Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik Bayern Münih maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, gazetecilerin "Muslera, Bayern Münih maçında oynayacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte, Muslera'nın sakatlığındaki son durum ve maça çıkıp çıkamayacağına ilişkin detaylar...

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FERNANDO MUSLERA SAKATLIĞINDA SON DURUM

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Uruguaylı file bekçisinin dirseği yerinden çıkmış ve Op. Dr. Yener İnce tarafından yerine oturtulmuştu. Müsabaka günün ertesinde ileri tetkikleri yapılan tecrübeli kalecide korkulduğu gibi kırık tespit edilmemiş ve kaslarında yırtık, kapsülde kanama ve bağlarında kısmi esneme olduğu belirlenmişti.