Okan Buruk açıkladı: Fernando Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı?
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlığındaki son durum araştırılıyor. Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera, Bayern Münih mücadelesi öncesindeki son idmanlara katıldı. Bu noktada gözler "Fernando Muslera Bayern Münih maçında oynayacak mı?" sorusuna çevrildi. Konuya ilişkin açıklama Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik Bayern Münih maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, gazetecilerin "Muslera, Bayern Münih maçında oynayacak mı?" sorusuna da yanıt verdi. İşte, Muslera'nın sakatlığındaki son durum ve maça çıkıp çıkamayacağına ilişkin detaylar...
MUSLERA BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Muslera, Münih'e gidecek kafilede yer aldı. Okan Buruk, sakatlığı bulunan kaleci Fernando Muslera'nın bugünkü maçta oynayıp oynayamayacağının ise maç saatinde belli olacağını aktardı.
FERNANDO MUSLERA SAKATLIĞINDA SON DURUM
Kasımpaşa maçında sakatlanan ve karşılaşmayı tamamlayamayan Uruguaylı file bekçisinin dirseği yerinden çıkmış ve Op. Dr. Yener İnce tarafından yerine oturtulmuştu. Müsabaka günün ertesinde ileri tetkikleri yapılan tecrübeli kalecide korkulduğu gibi kırık tespit edilmemiş ve kaslarında yırtık, kapsülde kanama ve bağlarında kısmi esneme olduğu belirlenmişti.
TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Fernando Muslera, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakmak istemiyor. Bir süredir fedakarlık yaparak sakatlığına rağmen iğneyle sahaya çıkan Mauro Icardi gibi Uruguaylı file bekçisi de Bayern Münih karşısında özel bir iğne ile sahada olmak istiyor.
Muslera, darbeye bağlı bir sakatlık yaşadığı için ağrı kesici iğnelerle sahaya çıkabileceğini ve bu durum ile baş edebileceğini düşünüyor. Son antrenmana katılan Muslera'nın Bayern Münih karşısında forma giyme ihtimali doğdu.