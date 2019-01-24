Yeni single için önümüzde ki hafta kameralar karşısına geçeceğini söyleyen Ceceli, "Yeni şarkımız için klip çekimimiz önümüzde ki hafta olacak. Onun hazırlığı ve heyecanı içerisindeyiz. Umarım dinleyicilerimiz de bu heyecanımıza ortak olurlar ve beğeniyle dinlerler yeni şarkımızı." açıklamasında bulundu.

Her zaman olduğu gibi hem basın mensuplarına hemde sevenlerine karşı mütevazı tavırları ile dikkat çeken Ceceli, yanında eşi ve arkadaşları olmasına rağmen sevenlerinden gelen fotoğraf tekliflerini geri çevirmedi.