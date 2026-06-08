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        Haberler Bilgi Gündem Mustafa Erten kimdir, bulundu mu? CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten kaç yaşında?

        CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten kimdir, bulundu mu?

        CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Filyos Çayı'nda akıntıya kapılmasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, "Mustafa Erten bulundu mu?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Yetkililerden gelen açıklamalar yakından takip edilirken, Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. İşte son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        Filyos Çayı'nda akıntıya kapılması sonrası gündeme gelen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in hayatı ve siyasi geçmişi merak konusu oldu. Yaşanan olayın ardından kamuoyunda "Mustafa Erten kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılıyor. İşte güncel gelişmeler...

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        MOLA VERMİŞTİ

        Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleri mevkisinde mola verdi.

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        FİLYOS ÇAYI'NA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILMIŞTI

        AA'nın haberine göre; araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        MUSTAFA ERTEN BULUNDU MU?

        Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

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