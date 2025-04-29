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        Haberler Spor Voleybol Mustafa Kavaz: Bu başarıları yaşamak çok güzel bir şey - Voleybol Haberleri

        Mustafa Kavaz: Bu başarıları yaşamak çok güzel bir şey

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'la geçerek şampiyonluğa uzanan Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, "Türk antrenör ekibi olarak bu başarıları yaşamak çok güzel." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 22:43 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:43
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        "Bu başarıları yaşamak çok güzel bir şey"
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        Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0'la geçerek elde ettikleri şampiyonluğu değerlendirdi.

        Kavaz, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu şampiyon tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        "BU BAŞARILARI YAŞAMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

        Oyuncularına gösterdikleri mücadelelerinden dolayı teşekkür eden Kavaz, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlar sahada konuştu, biz onlara sadece yardım etmeye çalıştık. Zor zamanlar geçirdik. Dinlenmeden 1-2 ay çalıştık. Sakatlıklarımız oldu. Çok zor süreçler yaşadık. Bu başarılardan sonra bunlar unutuluyor. Mutlu, gururlu ve onurluyuz. Türk antrenör ekibi olarak bu başarıları yaşamak çok güzel bir şey." diye konuştu.

        Kavaz, ayrıca başkan ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        BEDİRHAN BÜLBÜL: İKİ KUPAYLA SEZONU BİTİRDİK

        Ziraat Bankkartlı orta oyuncu Bedirhan Bülbül de şampiyonluğu göğüsledikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Emeklerimizin karşılığını aldık. Önce CEV Kupası şimdi de Efeler Ligi'nde şampiyon olduk. İki kupayla sezonu bitirdik. Arkadaşlarımın, ailelerimizin, kulübümüzün, yöneticilerimizin ve hocalarımızın emeğine sağlık. Tüm sezon boyunca bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz."

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